IBGE abre nova seleção com 148 vagas e salários de R$ 3.100; veja detalhes

As inscrições iniciaram nessa segunda-feira, 24, e vão até as 23h59min do dia 13 de agosto

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu inscrições para um processo seletivo que vai selecionar 148 pessoas das capitais de todos os estados, sendo cinco de Fortaleza, para o cargo de agente censitário de pesquisas e mapeamento.

As inscrições iniciaram nessa segunda-feira, 24, e vão até as 23h59min do dia 13 de agosto. A taxa para se inscrever é de R$ 30.

A oportunidade exige nível médio completo e tem remuneração de R$ 3.100, além de incluir benefícios como auxílio-alimentação (R$ 658), auxílio-transporte e auxílio pré-escolar.

O contrato tem duração de até um ano, podendo ser prorrogado por mais dois anos. A jornada de trabalho será de 40 horas semanais, sendo oito horas diárias.



Esse processo seletivo é o terceiro de uma série com vagas temporárias já confirmado pelo IBGE. Os dois primeiros, cujas inscrições se encerraram no último domingo, foram para as funções de Agente de Pesquisas e Mapeamento (APM) e Supervisor de Coleta e Qualidade (SCQ).

As próximas seleções a serem divulgadas serão para Agente de Pesquisa por Telefone (APT), Supervisor de Pesquisa e Codificador, ainda sem data de publicação.

Mais informações podem ser consultadas no edital que está disponível no site do Instituto Nacional de Seleções e Concursos (Selecon).



