Confiança do consumidor dos EUA sobe a 117 em julho e supera previsão

O índice de confiança do consumidor dos EUA subiu de 110,1 em junho (dado agora revisado, de 109,7 antes informado) para 117 em julho, informou nesta terça-feira, 25, o Conference Board. O valor veio acima da previsão dos analistas ouvidos pela FactSet, que esperavam o dado em 110,5.

O índice de expectativas subiu a 88,3 em julho, ante 80 em julho. Ele é baseado na perspectiva dos consumidores para sua renda, os negócios e as condições do mercado de trabalho. Em nota, o Conference Board pontua que as expectativas subindo acima de 80 são um importante indicador de que os consumidores não acreditam em uma recessão até o fim do ano, embora esta ainda seja a previsão da instituição.

O índice de condições atuais, com base na avaliação dos consumidores sobre as condições atuais do mercado de trabalho e negócios, também subiu, de 155,3 para 160 em julho.