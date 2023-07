Bradesco: serviços têm dinâmica benigna no IPCA-15; projeção de IPCA 2023 segue em 4,8%

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15) e a inflação de serviços no âmbito do indicador apresentaram um quadro mais favorável, avalia o Bradesco. "Inflação de serviços apresentou dinâmica mais benigna em julho", afirma.

Em relatório, o Bradesco cita que a taxa média dos núcleos no IPCA-15 ficou abaixo do esperado. "Composição mais benigna, com maior desinflação nas métricas subjacentes. Mantemos nossa projeção de 4,8% para o IPCA deste ano", afirma.

Em julho, o IPCA-15 teve queda de 0,07%, ante mediana de recuo de 0,03% encontrada na pesquisa do Projeções Broadcast. O Bradesco previa -0,08%. Em 12 meses, o índice registra alta de 3,19%.

Uma das medidas mais acompanhadas pelo Banco Central (BC), a de serviços subjacentes, desacelerou na leitura deste mês. Esta medida de preços passou de 0,56% em junho para 0,35% neste mês, voltando a rodar no mesmo nível de maio. Na média móvel de três meses dessazonalizada e anualizada, a instituição calcula que houve desaceleração, de 6,0% para 5,2%.

"A média dos núcleos ficou abaixo do esperado. Os núcleos apresentam uma desaceleração mais intensa temporariamente, em função do desconto nos automóveis (bens duráveis), mas também houve desaceleração das métricas subjacentes de serviços e bens", segundo Bradesco.

Mesmo com a aceleração pontual em produtos in natura, o banco destaca que a inflação de Alimentação no Domicílio (-0,72% ante alta de 0,81% em junho) registrou queda, principalmente em proteínas. "Esperamos continuidade da deflação de alimentos até o final deste trimestre", estima.

O Bradesco ainda chama a atenção para o recuo de 0,55%, mais forte do que a queda de 0,08% em junho, em bens industriais. Segundo a instituição, houve declínio além do esperado dos preços de bens não duráveis, sobretudo por influência de produtos de Higiene Pessoal, junto ao impacto do desconto dos veículos.

Em contrapartida, o grupo de Administrados acelerou marginalmente e subiu 0,17%, após ceder 0,03% no mês passado, "em função da alta nos preços da gasolina (3%). Por outro lado, o desconto nas tarifas de energia (-3,45%) exerceu impacto baixista pontual no IPCA-15 deste mês."