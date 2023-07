Aperto no crédito deve ter peso no lucro dos bancos dos EUA no 3º trimestre, avalia S&P Global

A S&P Global projeta que o aperto no crédito nos Estados Unidos gere um "peso" no lucro dos bancos do país, no terceiro trimestre. Em webinar realizado nesta terça-feira, 25, a agência avalia o quadro no setor, no contexto de elevação de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central americano) para conter a inflação.

Diretor de pesquisa em instituições financeiras da S&P Global, Nathan Stovall afirmou ver potencial para "deterioração do crédito", nesse quadro. Segundo ele, a liquidez bancária tem estado em foco, ao menos desde março. Muitas instituições têm agido com "abundância de cautela", avaliou, respondendo a turbulências recentes com reforço da liquidez e custos mais altos para financiamentos.

Stovall também comentou que os bancos americanos devem continuar, no restante deste ano, a responder às pressões sobre a liquidez, diante da postura do Fed. A saída de depósitos, para ele, deve continuar no curto prazo, "em particular no segundo semestre", enquanto os empréstimos devem diminuir nesse contexto. De qualquer modo, ele ressaltou que considera haver um contexto de "normalização do crédito", para um quadro de mais estabilização.