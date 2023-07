O Ministério do Trabalho e Emprego divulgará os dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged) do mês de junho na quinta-feira, 27. Os dados serão atualizados no portal do Novo Caged por volta das 14h e o ministro Luiz Marinho e a equipe concederão entrevista a partir das 14h30.