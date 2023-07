Marinha abre concurso com dez vagas para Praças

A Marinha do Brasil abriu nesta segunda-feira, dia 24, as inscrições do concurso público para ingresso no Quadro Técnico de Praças da Armada do Corpo de Praças da Armada. Ao todo, estão sendo ofertadas dez vagas para a área técnica de eletroeletrônica e para a de mecânica.

Confira aqui o edital

Com taxa de R$ 75, as inscrições podem ser feitas até 20 de agosto pelo site da Marinha. Candidatos inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) ou doadores de medulo óssea podem solicitar a isenção.

Das dez vagas ofertadas, quatro são para a área técnica de eletroeletrônica, distribuídas entre as especialidades de sistemas de controle e eletricidade.

Outras 6 vagas são para a área técnica de mecânica, distribuídas entre as especialidades de máquinas, propulsão e motores.

Do total de vagas, há ainda duas reservadas para candidatos negros. No ato da inscrição, os candidatos deverão indicar, em campo específico, se pretendem concorrer pelo sistema de reserva de vagas.

O que é preciso para concorrer no concurso da Marinha?

Podem concorrer às vagas, candidatos do sexo masculino, com idade entre 18 anos e 25 anos, altura mínima de 1,54m e máxima de 2m, além de curso técnico de nível médio relativo à área.

Para a área de eletroeletrônica serão aceitas formações técnicas em automação industrial, eletroeletrônica, eletromecânica, eletrônica, eletrotécnica e mecatrônica.

Para mecânica, as titulações aceitas são eletromecânica, manutenção automotiva, manutenção de máquinas industriais, manutenção de máquinas navais, manutenção de máquinas pesadas, mecânica, mecânica de precisão, mecatrônica e refrigeração e climatização.



Etapas do processo seletivo

A prova escrita está prevista para 1º de outubro. A seleção prevê:

Prova escrita objetiva: composta de 50 questões incluindo uma redação;

Procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração: consiste na realização de identificação fenotípica, por terceiros, da condição autodeclarada do candidato em concurso da Marinha;

Eventos complementares: verificação de dados biográficos, teste de aptidão física de ingresso, verificação de documentos, procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração, avaliação psicológica, inspeção de Saúde;

Verificação de dados biográficos: verificar se o candidato preenche os requisitos de bons antecedentes de conduta para ingresso na Marinha;

Teste de aptidão física de ingresso: aferir se a aptidão física do candidato preenche os padrões físicos exigidos para a carreira da Marinha;

Verificação de documentos;

Avaliação psicológica: avaliar os candidatos mediante o emprego de procedimentos científicos destinados a aferir a compatibilidade das características psicológicas do candidato com a carreira militar e com a atividade em submarinos;

Inspeção de saúde

Período de adaptação: é etapa não curricular durante a qual os candidatos se concentram no Centro de Instrução Almirante Alexandrino (CIAA), no Rio de Janeiro, a fim de que possam verificar, na prática, sua adaptação e seu interesse pela carreira;

Curso de formação de sargentos: é destinado ao preparo da praça para ingresso na carreira, na graduação inicial de terceiro-sargento.

Concurso Marinha: saiba onde haverá provas

As provas serão realizadas nas seguintes cidades:

Rio de Janeiro/RJ

Angra dos Reis/RJ

Nova Friburgo/RJ

São Pedro da Aldeia/RJ

Vila Velha/ES

Belo Horizonte/MG

Salvador/BA

Natal/RN

Olinda/PE

Fortaleza/CE

Belém/PA

São Luís/MA

Rio Grande/RS

Porto Alegre/RS

Florianópolis/SC

Brasília/DF

São Paulo/SP

Santos/SP

Manaus/AM

