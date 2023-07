Maior incorporadora privada da China perdeu metade de seu valor de mercado neste ano

As ações da Country Garden, a maior incorporadora privada da China, sofreram uma queda acentuada após serem rebaixadas hoje pelo JPMorgan. A empresa já perdeu cerca da metade de seu valor no mercado imobiliário chinês este ano. Mesmo sendo considerada uma das empresas mais fortes do setor, a Country Garden já havia enfrentado uma queda de mais de 60% no valor das ações em 2022.

A recomendação dos analistas do JPMorgan de reduzir a exposição aos investimentos da Country Garden contribuiu para a queda de quase 9% nas ações da empresa. Além disso, a Country Garden Services, empresa irmã, também sofreu uma baixa de aproximadamente 18% no valor de suas ações. O JPMorgan afirmou que manterá uma postura cautelosa em relação às empresas privadas da China, a menos que ocorra um afrouxamento de políticas em nível nacional ou apoio explícito.

A situação do mercado imobiliário chinês tem sido desafiadora, e muitos economistas acreditam que a plena recuperação da economia da China requer um grande pacote de estímulo do governo.

Fonte: Dow Jones Newswires.