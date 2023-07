Documento divulga princípios para remunerar jornalismo nas plataformas online

Um conjunto de jornalistas e corporações de imprensa de diferentes lugares do mundo apresentou diretrizes para regulação ou legislação que estabeleça negociação dos veículos de mídia com as plataformas para remuneração de conteúdo na internet.

Na prática, está sendo exigido que o jornalismo de interesse público tenha prioridade de financiamento pelas big techs (grandes empresas de tecnologia).

De acordo com o texto divulgado no domingo, 23, no portal sul-africano Daily Maverick, os mecanismos devem apoiar e investir no jornalismo de interesse público, ou seja, notícias e informações produzidas de acordo com padrões jornalísticos profissionais que informam o público sobre assuntos relevantes para seus direitos e responsabilidades como cidadãos.

Alguns países do mundo ja discutem o tema, incluindo o Brasil. Entre a discussões do Projeto de Lei 2630/2020, conhecido como PL das Fake News, que tramita na Câmara dos Deputados, está o pagamento de direitos autorais pelo conteúdo compartilhado nas grandes plataformas de internet.

O artigo 32 do PL prevê o pagamento de direitos autorais sobre o conteúdo jornalístico compartilhado, em qualquer formato: textos, vídeos, áudios ou imagens.

A última versão do projeto, em tramitação na Câmara dos Deputados, incluiu também o pagamento a artistas. "Uma música, um filme, é sempre o resultado do trabalho de artistas", diz a atriz Lucélia Santos, em um vídeo para defender o pagamento.

A Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj) também quer que o trabalhador jornalista seja contemplado no pagamento por direitos autorais, como destacou Samira de Castro, presidente da entidade.

"Os jornalistas são os autores intelectuais do trabalho que é veiculado pelas empresas jornalísticas e que vai ser alvo de remuneração pelas plataformas. Então, não é justo que o trabalhador e a trabalhadora jornalista, e nós estamos falando de diversas funções, não sejam contemplados dentro dessa possibilidade de negociação direta", disse.

A pauta foi tirada de votação no dia 2 de maio pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), atendendo a um pedido do próprio relator do projeto, deputado Orlando Silva (PCdoB-SP). O pedido do relator aconteceu após uma sequência de polêmicas envolvendo o texto da proposta ameaçar inviabilizar sua aprovação em plenário.

O projeto ainda segue sem data para votação.



Com Agência Brasil

