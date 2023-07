EUA: Chevron abandona aposentadoria compulsória por idade para CEO e anuncia nova CFO

Os diretores da Chevron revogaram a idade de aposentadoria compulsória de 65 anos para o presidente e CEO, Mike Wirth, que completará 63 anos. A petrolífera também anunciou mudanças no quadro de executivos, com a vice-presidente Eimear Bonner escolhida para suceder Pierre Breber no cargo de CFO a partir de 2024.

Sobre o abandono da aposentadoria compulsória por idade para Wirth, a diretora Wanda Austin disse: "o Conselho da Chevron revisa regularmente seus planos de sucessão de longo prazo, e concluiu que tem o líder e a estratégia certos para continuar a trajetória de sucesso da empresa". "Estamos ansiosos por sua liderança contínua", afirmou a executiva em comunicado da Chevron.

Já o vice-presidente e CFO, Pierre Breber, vai se aposentar da companhia em 2024, depois de 35 anos de empresa. O cargo passa para a vice-presidente da Chevron e presidente da Chevron Technical Center, Eimear Bonner, a partir de 1º de março de 2024.