Gasolina têm leve queda no CE, mas ainda está entre as mais caras do Brasil

Valor mais baixo registrado pela pesquisa ANP no Estado foi em Juazeiro do Norte, enquanto Quixadá registou o preço mais alto

O litro da gasolina comum no Ceará teve uma baixa de R$ 0,02 e atingiu o valor médio de R$ 5,91. Os dados são da pesquisa semanal da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), realizada entre 16 e 22 de abril. Na ocasião, 143 postos foram analisados.

O preço mínimo encontrado pela pesquisa no Estado foi de R$ 5,33, em um posto em Juazeiro do Norte. Já o máximo foi visto em Quixadá, a R$ 6,26.

Com os valores divulgados, a gasolina no Ceará é a segunda mais cara do Nordeste e a sétima mais cara do Brasil, ficando atrás de Bahia, Roraima, Tocantins, Rondônia, Amazonas e Acre, este último com o valor médio de R$ 6,37, o maior do Brasil. O preço mais barato está no Amapá, onde o litro está custando, em média, R$ 5,28.

A gasolina aditivada, analisada em 114 estabelecimentos, também registou baixa de R$ 0,01 em relação à semana anterior no Estado, chegando ao preço médio de R$ 6,04, sendo a sexta mais cara do Brasil. O mínimo encontrado foi de R$ 5,49 e o máximo R$ 6,59.

Preço do etanol

Em relação ao valor do litro do Etanol, pesquisado em 124 postos de combustível, o valor médio no Ceará caiu para R$ 4,73, quatro centavos a menos do que na semana anterior. O preço mínimo encontrado foi de R$ 4,26 e o máximo de R$ 5,75.

Preço do gás de cozinha

Já o gás de cozinha de 13 kg, pesquisado em 99 estabelecimentos no Ceará, teve pequena oscilação de R$ 99,67 para R$ 99,53 no valor médio. O valor mínimo registrado foi de R$ 87,99 e o máximo de R$ 125,00.

Preço médio de outros combustíveis no Ceará

Gás natural veicular (GNV): R$ 4,95 por m³



Óleo diesel: R$ 5,08 por litro

Óleo diesel S10: R$ 4,91 por litro

