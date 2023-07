Na China, PBoC mantém taxas de juros de referência inalteradas

O Banco do Povo da China (PBoC, o banco central chinês) manteve suas principais taxas de juros inalteradas. A instituição informou que a taxa de juros de referência para empréstimos (LPR, na sigla em inglês) de 1 ano seguiu em 3,55% e que a taxa para empréstimos de 5 anos continuou em 4,20%. Na decisão anterior, em junho, a autoridade chinesa havia cortado as taxas pela primeira vez em 10 meses, passando a taxa de 1 ano de 3,65% para 3,55% e a de 5 anos, de 4,30% para 4,20%. *Com informações da Dow Jones Newswires.