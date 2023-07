Fed anuncia que fará reunião sobre novas regras de capital para grandes bancos no dia 27

O Federal Reserve (Fed) anunciou nesta quinta-feira, 20, que realizará uma reunião para avaliar propostas de novas regras para bancos dos Estados Unidos na próxima quinta-feira, 27.

Os dirigentes do banco central americano vão discutir um pacote proposto de reformas para implementar uma versão americana do acordo de Basileia III, aumentando as exigências de requerimento de capital para grandes bancos, além de ajustes nas sobretaxas para bancos sistematicamente importantes dos Estados Unidos.