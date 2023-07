Confiança do consumidor da zona do euro sobe a -15,1 em julho (preliminar)

O índice de confiança do consumidor na zona do euro subiu de -16,1 em junho a -15,1 em julho, segundo dados preliminares da Comissão Europeia. O indicador veio melhor do que o previsto por analistas consultados pela FactSet, que esperavam leve alta, a -16,0. A confiança do consumidor na zona do euro está se recuperando gradativamente e se aproximando da média a longo prazo, disse a Comissão Europeia.