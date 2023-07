Biden: Conquistamos menor inflação em dois anos e vamos reduzir ainda mais

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, comemorou nesta quinta-feira, 20, a desaceleração da inflação ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) em junho, ao menor nível desde março de 2021. Em evento, Biden reforçou o compromisso do governo com a queda de preços no país.

"Temos que fazer mais para inflação baixar nos próximos meses. Vamos reduzir ainda mais", declarou o presidente. Biden também observou que este processo de redução dos preços está acontecendo sem o enfraquecimento da economia, pontuando que salários continuam crescendo acima da inflação no mercado de trabalho.

Os comentários foram realizados na Filadélfia, em evento para discutir a agenda "Bidenomics" e seus planos para crescimento da economia.