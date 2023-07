Petrobras anuncia queda de 7,1% no preço do gás natural para agosto

A Petrobras anunciou a queda de preços do gás natural nas distribuidoras que trabalham com a empresa a partir de 1º de agosto.

A redução média será de 7,1% em R$/m³, com relação ao trimestre maio-junho-julho.

Isso porque os contratos com as distribuidoras preveem atualizações trimestrais da parcela do preço relacionada à molécula do gás e vinculam esta variação às oscilações do petróleo Brent e da taxa de câmbio.

Conforme o anúncio, para o trimestre em referência, o petróleo teve queda de 3,8% e o câmbio teve apreciação de 4,8%.

A partir desta atualização, o preço do gás natural vendido pela Petrobras para as distribuidoras acumulará recuo de aproximadamente 25% no ano.

Mas a atualização anunciada para agosto não se refere ao preço do gás de cozinha (GLP), envasado em botijões ou vendido a granel.

Formação do preço do gás natural

Segundo a estatal, o valor final do combustível é impactado, além da precificação da companhia, pelo portfólio de suprimento de cada distribuidora, assim como por suas margens.

No caso do gás natural veicular (GNV), há reflexo dos postos de revenda e dos tributos federais e estaduais.

Além disso, as tarifas ao consumidor são aprovadas pelas agências reguladoras estaduais, conforme legislação e regulação específicas.

