Perda de arrecadação federal com pequenas importações é da ordem de R$ 12,5 bi em 2023, diz IDV

Em estudo entregue ao Ministério da Fazenda no fim da tarde desta quarta-feira, 19, o Instituto para o Desenvolvimento do Varejo (IDV) calcula que as remessas internacionais de pequeno valor (inferiores a US$ 50) somaram de janeiro a maio deste ano R$ 20,8 bilhões. Ainda nas contas do instituto, a perda de arrecadação federal nessa área é da ordem de R$ 12,5 bilhões no período.

A conversa do presidente do IDV, Jorge Gonçalves Filho, e do ministro da Fazenda Fernando Haddad foi sobre a medida do governo que isentou do imposto de importação as compras em sites de cross border de até US$ 50. O total dessas remessas importadas é o equivalente a 4% do total de importações legais do Brasil no mesmo período e a 11% do total de vendas de e-commerce do Brasil em todo o ano de 2022.

Para falar do impacto negativo que essa isenção deve causar ao varejo brasileiro, o IDV se valeu dos dados de pessoas empregadas em diversos segmentos que seriam de alguma forma afetados. Em Móveis e Eletrodomésticos, por exemplo, o impacto viria, na fala do IDV, para um setor com 1,6 milhão de empregos em toda a cadeia, gerados por 240 mil empresas que pagam R$ 48,8 bilhões em salários anuais.

Outro exemplo citado no estudo do instituto foi o de Tecido, Vestuário e Calçados. Nese caso, a medida impacta 2,3 milhões de empregos em toda a cadeia, gerados por 285 mil empresas que pagam R$ 49,5 bilhões em salários anuais.