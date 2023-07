Morre empresário Itamar Serpa, fundador da empresa de cosméticos Embelleze

A nota divulgada pelo grupo Embelleze e nas redes sociais do empresário não entrou em detalhes sobre a causa da morte

Morreu na noite desta terça-feira, 18, o presidente fundador da empresa de cosméticos Embelleze e ex-deputado, Itamar Serpa Fernandes, aos 82 anos.

A nota divulgada pelo grupo Embelleze e nas redes sociais do empresário não entrou em detalhes sobre a causa da morte. "Exemplo em tudo que fez, foi um grande pai, amigo e empresário", diz o texto publicado por volta das 22h.

Natural de Vitória, no Espírito Santo, Itamar dedicou a vida ao empreendedorismo e a política, tendo sido vereador de 1989 a 1994 e deputado federal de 1995 a 2007 pelo Estado do Rio de Janeiro.

Atualmente, Serpa atuava como presidente do Conselho de Governança Estratégica e Familiar da Embelleze.

Visto como grande líder e conhecido também como "Seu Embelleze", Serpa foi pioneiro na importação de sementes dos Andes e passou a plantá-las no Espírito Santo.

Lá, anos mais tarde desenvolveu uma produção de escala industrial que trouxe o carro chefe inicial de sua empresa, o alisantes de cabelo conhecido como "henê".

Anos depois o sistema Embelleze contém Embelleze Brasil, Instituto Embelleze, Estação Belleza Pura, Embelleze Salon e Embelleze Internacional.

Além da fábrica sede em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, onde surgiu e centros de distribuição em Portugal, EUA, Venezuela, Panamá e Colômbia.

O grupo também domina um mercado de franquias com o Instituto Embelleze que faz a formação e certificação de profissionais do setor de beleza, com cursos como de cabeleireiro, manicure, barbeiro e pedicure.

Serpa deixou quatro filhos, Marlon Serpa, de 28 anos, João Serpa, de 21 anos, e os gêmeos Isabella Elias e Francisco Itamar, de 9 anos.

Aristas e influenciadores prestam condolências

A marca tem uma grande relação com diversos influenciadores e artistas, vários dos quais se manifestaram nas redes lamentando a morte de Itamar.

Dentre os comentários estavam a cantora Jojo Todynho, a influenciadora Raka Minelli e a atriz Tata Werneck. "Seu Itamar mudou a vida de muita gente. Deus o receba", afirmou em comentário.

Outra influencer que se manifestou foi a Youtuber de beleza, Evelyn Regly, que afirmou ter tido sua vida transformada pelo empresário.

