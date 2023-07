MCMV pode ter entrada zerada com colaboração de gestões estaduais e municipais, diz Jader Filho

O ministro das Cidades, Jader Filho, afirmou nesta quarta-feira, 19, que espera conseguir zerar o valor de entrada do Minha Casa Minha Vida (MCMV) a partir de parceria com gestões estaduais e municipais. Ele disse que a possibilidade está em diálogo e pode se concretizar com a soma de subsídios federais e locais.

O ministro participa do programa Bom Dia, Ministro, da TV Brasil, e aborda principalmente as novas regras, já conhecidas, do MCMV. Para Jader Filho, a isenção da entrada é um dos pontos que deve ampliar o acesso ao MCMV. "Essas famílias normalmente já têm valor das parcelas, porque pagam aluguel, mas não têm a entrada", observa.

Para alcançar esse objetivo, Jader Filho diz que o governo está dialogando com as gestões estaduais e municipais desde o período de transição da gestão federal, no fim do ano passado. "Isso buscou soluções efetivas para o programa", diz o ministro sobre a retomada do pacto federativo.