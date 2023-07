Fluxo aéreo no Ceará cresce mais de 37% neste primeiro semestre

O dado foi divulgado pela Secretaria do Turismo do Ceará (Setur), com base nas informações repassadas pelo setor de operações do terminal

O Aeroporto Pinto Martins, em Fortaleza, teve um crescimento de 37,98% na movimentação de turistas internacionais no período de janeiro a junho de 2023.

O dado foi divulgado pela Secretaria do Turismo do Ceará (Setur), com base nas informações repassadas pelo setor de operações do terminal.



De acordo com o levantamento, cerca de 130 mil turistas passaram pelo aeroporto cearense neste primeiro semestre. Em relação ao igual período do ano anterior, o Ceará tinha recebido aproximadamente 95 mil turistas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Leia Mais Governo cria cargos para nova secretaria de apostas e loterias

Ceará tem mais de 104 mil trocas de operadoras de telefonia em seis meses, diz relatório

Além disso, o voo que mais obteve crescimento expressivo no período analisado foi o de Fortaleza para Miami. Em seguida, aparece o que liga Fortaleza a Lisboa, da operadora TAP.

Essas duas conexões, juntas, foram responsáveis por transportar mais de 85 mil passageiros de janeiro a junho deste ano.



Expectativas futuras

No segundo semestre, a expectativa da Setur é que os números sigam em ritmo de crescimento.

Isso porque, para o período, o Ceará vai contar com novos voos internacionais, como o de Buenos Aires, que retomou no dia 24 de junho, e o de Bogotá, previsto para iniciar entre os meses de setembro e outubro.

Segundo a secretária do Turismo do Ceará, Yrwana Albuquerque, os números de retomada do turismo internacional no Estado estão bem satisfatórios.

"Estamos monitorando mensalmente nosso fluxo aéreo para pensar novas ações e fomentar, ainda mais, a vinda de estrangeiros ao nosso destino. É um trabalho que vem apresentando resultados e a expectativa para o segundo semestre é seguir o ritmo de crescimento."

Confira dicas infalíveis na hora de comprar passagens aéreas



Mais notícias de Economia