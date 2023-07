China: 24 mil empresas estrangeiras se instalaram no país no 1º semestre

A China registrou 24 mil novas empresas estrangeiras se instalando no país ao longo do primeiro semestre de 2023, disse o vice-ministro do Comércio chinês, Guo Tingting nesta quarta-feira, 19. Este número representa uma alta de 35,7% na quantidade de empresas estrangeiras que se instalaram no país em comparação ao registrado no ano passado. Segundo a agência estatal de notícias Xinhua, o ministro apresentou os dados em entrevista coletiva nesta quarta e pontuou que, em volume, o investimento estrangeiro ficou praticamente estável na metade inicial deste ano. Na parte continental do país, o investimento direto caiu 2,7% na comparação anual.