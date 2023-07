AT&T reage à acusação de contaminação por chumbo nos EUA e suspende plano de remover cabos

A AT&T reagiu às reportagens que apontam sua possível responsabilidade na contaminação de cabos revestidos de chumbo nos Estados Unidos. A gigante de telecomunicações disse na terça-feira, 18, que interromperia os planos de remover dois cabos revestidos de chumbo em Lake Tahoe, nos EUA, que havia concordado anteriormente em remover, enquanto opta por realizar testes adicionais e dialogar com os reguladores.

É parte da luta da empresa contra reportagens do The Wall Street Journal que alertaram sobre os perigos potenciais para a saúde de cabos de telecomunicações de cobre que foram envoltos em chumbo. Após as notícias, a ação da AT&T registrou seu fechamento mais baixo em mais de 30 anos na segunda-feira, enquanto a sua rival Verizon caiu para uma mínima de 13 anos. Ontem e hoje, contudo, os papéis se recuperaram.

A AT&T questionou os métodos e descobertas do jornal, que encontrou concentrações de chumbo mais altas que os testes da própria empresa em Lake Tahoe e disse que suspenderia seus planos de remoção para que "a segurança dos cabos possa ser totalmente julgada".