S&P eleva rating de Santa Catarina de 'B+' para 'BB-', com perspectiva estável

A S&P Global elevou o rating do Estado de Santa Catarina de 'B+" para "BB-", com perspectiva estável. Segundo a agência, uma política de gastos prudentes deve "preservar o melhor desempenho resultados fiscais do Estado, apesar da queda na arrecadação".

Em comunicado, a instituição destaca que a perspectiva de estabilidade reflete a visão de que o Estado brasileiro implementará medidas para conter as despesas operacionais e de capital para compensar a o crescimento econômico fraco e a desaceleração da receita causada pela redução do imposto estadual da Indústria e Comércio (ICMS).