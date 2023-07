Funcap lança edital de R$ 3 milhões para promover inovação tecnológica

A Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Funcap) lançou um edital de R$ 3 milhões para promover a inovação tecnológica no Estado, o Inovafit.

A ação delimita que pode ser realizada a contratação de projetos no valor de até R$ 100 mil, cada um.

Para participar, é necessário que seja um empreendedor individual com faturamento de até R$ 4,8 milhões por ano ou sociedades empresariais com receita bruta anual de até R$ 10,5 milhões que que realizem proponham atividades de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (P, D & I).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Leia Mais Shopping no Eusébio é inaugurado com 3200 empregos diretos e indiretos

Desenrola: dívidas de bens e imóveis já podem ser negociadas; entenda

O principal objetivo é estimular a colaboração entre o setor empresarial e a pesquisa científica. Assim, espera-se um aumento e aprimoramento das atividades de inovação. Isto, consequentemente,

incrementa a produtividade das empresas e reflete positivamente na economia do Ceará.

Na formulação dos seus projetos, as empresas interessadas devem buscar parcerias com grupos de pesquisa, envolvendo pesquisadores e, eventualmente, seus alunos, sobretudo na pós-graduação.

Quais temas serão contemplados?

Por meio de recursos não-reembolsáveis, será financiado o desenvolvimento de produtos e processos inovadores em temas considerados prioritários para o Ceará. São eles:

Água

Economia do Mar

Energia

Hidrogênio Verde

Segurança Pública

Saúde / Biotecnologia / Fármaco

Educação

Tecnologia de Informação e Comunicação – TIC

Agronegócio / Indústria Alimentar

Segurança Alimentar e Nutricional / Análise Nutricional de Populações

Eletrometal-Mecânico / Materiais / Nanotecnologia

Indústria da Construção Civil e Pesada

Economia Criativa

Inovação Social

Saneamento

Além desses temas serão privilegiados outros, considerados disruptivos para o Ceará:

Inteligência artificial

Processamento de linguagem natural

Indústria 4.0

Coleta e análise de dados (Big Data)

Internet das coisas (IOT, internet of things)

Cidades inteligentes (Smart Cities)

Metaverso / Criptoativos / Blockchain

Realidade Virtual e Realidade Aumentada.

Quais são as fases do programa?

O Inovafit é executado em duas fases, e para cada uma delas é lançado um edital específico.

A Fase 1, com duração de até seis meses, é para avaliação de viabilidade técnica das propostas – incluindo a apresentação de um Produto Mínimo Viável (MVP) e a construção de um Plano de Negócios.

Já na Fase 2, as empresas terão apoio da Funcap para entrar no mercado com seus produtos e soluções.

Cronograma do Inovafit

17 de julho de 2023: postagem do formulário eletrônico específico para submissão das

propostas na página da Funcap

postagem do formulário eletrônico específico para submissão das propostas na página da Funcap 17 de agosto de 2023: prazo final para envio das propostas no formulário eletrônico (até 17h)

prazo final para envio das propostas no formulário eletrônico (até 17h) 18 de agosto de 2023: prazo final para entrega das propostas impressas na Funcap (até 17h)

prazo final para entrega das propostas impressas na Funcap (até 17h) 29 de agosto de 2023: resultado preliminar da análise documental

resultado preliminar da análise documental 30 de agosto de 2023: pedidos de recurso da análise documental

pedidos de recurso da análise documental 6 de setembro de 2023: resultado final da análise documental

resultado final da análise documental 28 de setembro de 2023: resultado preliminar da análise de mérito das propostas

resultado preliminar da análise de mérito das propostas 29 de setembro de 2023: pedidos de recurso da análise de mérito

pedidos de recurso da análise de mérito 10 de outubro de 2023: resultado final da análise de mérito das propostas

resultado final da análise de mérito das propostas 26 e 27 de outubro de 2023: apresentação presencial dos projetos melhor classificados na etapa de mérito

apresentação presencial dos projetos melhor classificados na etapa de mérito 1º de novembro de 2023: resultado preliminar da fase de apresentação das propostas

resultado preliminar da fase de apresentação das propostas 2 de novembro de 2023: pedidos de recurso do resultado da fase de apresentação

pedidos de recurso do resultado da fase de apresentação 10 de novembro de 2023: resultado final de todo o processo seletivo

resultado final de todo o processo seletivo 14 de novembro de 2023: entrega de documentação para contratação da empresa na Funcap

(até 17 h)

entrega de documentação para contratação da empresa na Funcap (até 17 h) 24 de novembro de 2023: previsão de contratação (até 15 dias após o resultado final)

Mais notícias de Economia