Alckmin sinaliza ao setor sucroalcooleiro aumento da mistura de etanol na gasolina

O presidente em exercício e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, defendeu nesta terça-feira, 18, em encontro com representantes do setor sucroenergético paulista, a elevação do teor de etanol na gasolina de 27,5% para 30%, demanda antiga do setor.

A possibilidade de maior adição do biocombustível na gasolina está prevista no Programa Combustível do Futuro, que deve ser criado pelo Executivo por meio de um projeto de lei.

Outro tema abordado por Alckmin com os representantes do setor foi a elevação do mandato do biodiesel, mistura obrigatória do biodiesel no óleo diesel.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo fontes, Alckmin afirmou que as diretrizes do projeto estão sendo construídas. O vice-presidente também debateu o estabelecimento de metas para o "Sustainable Aviation Fuel (SAF)", de energia renovável para a aviação.

Na reunião estavam presentes os diretores da consultoria Datagro, Plínio e Luiz Fernando Nastari, e o presidente da Frente Parlamentar pela Valorização do Setor Sucroenergético, deputado federal Arnaldo Jardim (Cidadania-SP).

O motivo da agenda foi a entrega de um convite a Alckmin para participação em evento da consultoria sobre a conclusão da safra de cana-de-açúcar no Centro-Sul em outubro.

Mais cedo, Alckmin discutiu o plano para combustíveis sustentáveis com os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e da Casa Civil, Rui Costa.