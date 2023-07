5 dicas que todo investidor precisa saber antes de aplicar em startups

Veja como selecionar as melhores oportunidades para obter sucesso no seu investimento

O investimento em startups segue crescendo no país. Segundo uma pesquisa recente da plataforma Sling Hub, realizada em maio de 2023, o Brasil registrou a maior parte dos investimentos em startups da América Latina, sendo 45% do volume total.

Investir em startups pode ser uma jornada emocionante e repleta de oportunidades, mas é necessário fazer uma pesquisa cuidadosa, estar ciente dos riscos e montar uma abordagem estratégica para alcançar o sucesso. Além disso, por se tratar de empresas em constante evolução, o ideal é acompanhar todas as mudanças e ajustar a estratégia de investimento conforme necessário.

A seguir, confira 5 dicas que podem fazer a diferença para quem pretende investir em uma startup!

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

1. Conhecer o mercado e a equipe fundadora

É fundamental que o investidor tenha uma compreensão sólida do mercado em que deseja investir. Acompanhar dados como tendências, concorrência, demanda e potencial de crescimento é mandatório. Além do mais, os fundadores desempenham um papel importante para o sucesso de uma startup. Então, seja um investidor iniciante ou mais experiente, é preciso procurar saber quem faz parte da equipe fundadora do negócio, sua expertise e histórico de sucesso.

2. Fazer uma análise do modelo de negócios

Toda empresa bem-estruturada possui um modelo de negócios, é o documento que serve de guia para as ações que serão tomadas. O primeiro passo do investidor é analisar com cautela o modelo de negócio para identificar se é sustentável a longo prazo. É preciso entender como a startup gera receitas e se há um plano claro de monetização e mercado real para o produto ou o serviço.

3. Avaliar a situação financeira da empresa

É recomendável que o investidor realize uma avaliação minuciosa da situação financeira da startup. Ler os relatórios financeiros e entender o potencial de crescimento e os riscos envolvidos no negócio são parte do processo para fazer um investimento sólido e com possibilidades reais de ganhos.