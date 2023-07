Haddad sobre queda do IBC-Br: Como esperado, juro real muito elevado

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta segunda-feira, 17, que o resultado do Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) veio "como o esperado" diante do patamar "muito elevado" do juro real. Na avaliação de Haddad, que se disse preocupado com a situação, a "pretendida" desaceleração da economia pelo Banco Central, que controla a taxa Selic, "chegou forte". De acordo com a divulgação feita nesta segunda-feira, pelo BC, a economia brasileira apresentou forte contração em maio. O IBC-Br do mês caiu 2%.

"É como o esperado, né. Muito tempo juro real muito elevado, nós estamos preocupados", respondeu Haddad, segundo quem a pasta tem recebido "muito retorno" de prefeitos e governadores sobre arrecadação. "A nossa mesmo aqui", disse.

"Então, a pretendida desaceleração da economia pelo Banco Central chegou forte e a gente precisa ter muita cautela com o que pode acontecer se as taxas forem mantidas na casa de dez o juro real ao ano, é muito pesado para a economia, tá muito pesado para a economia", disse.