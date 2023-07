O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, irá conceder entrevista coletiva nesta segunda-feira, 17, sobre o Desenrola, às 17h30, informou há pouco a assessoria da pasta.

A primeira fase do programa de renegociação de dívidas entrou em vigor hoje. Essas primeiras operações abrangem a faixa 2 do Desenrola, que é voltada para pessoas com renda mensal de até R$ 20 mil.