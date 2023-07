Empresa de tratores investe R$ 285 milhões para ter fábrica em Baturité

A Maquigeral oficializou o projeto de R$ 285 milhões para instalação de uma fábrica de tratores, máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária, em Baturité. Protocolo de intenções foi assinado entre os executivos da empresa e o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), nesta segunda-feira, 17.

De acordo com a empresa, há a previsão de geração de pelo menos 400 empregos diretos. No início da operação, serão 100 vagas abertas e, com a previsão de expansão em 36 meses, mais 300 vagas de emprego devem ser geradas.

Há o acordo para que a mão de obra a ser contratada para a operação seja recrutada pelo Sistema Público de Emprego (Sine)/Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT).

Além do governador, participaram da assinatura do protocolo de intenções o representante da multinacional Maquigeral Energia Indústria Comércio Maquinas LTDA, Paulo Sérgio Furlan Braga, o ministro de Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, e do embaixador de Belarus, Sergey Lukashevich.

Governo do Ceará assina protocolo de intenções para implantação de fábrica em Baturité

Elmano destaca que a instalação de uma indústria de máquinas e equipamentos desse porte na região de Baturité facilitará o acesso de pequenos agricultores locais a equipamentos modernos.

"Poderemos superar um sofrimento que é o produtor passar o dia inteiro com uma enxada no sol, limpando o roçado. E nós do Estado pretendemos no futuro comprar esses tratores e distribuir para que os agricultores tenham uma vida mais digna", afirma.

