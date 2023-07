China: vendas de moradias avançam 3,7% no 1º semestre, mas têm forte desaceleração

As vendas de moradias na China em valor tiveram expansão anual de 3,7% no primeiro semestre do ano, segundo dados do Escritório Nacional de Estatísticas (NBS, na sigla em inglês). O resultado mostrou forte desaceleração em relação ao ganho anual de 11,9% observado nos primeiros cinco meses do ano.

Já as construções iniciadas - considerando-se tanto residências quanto propriedades comerciais - sofreram um tombo anual de 24,3% entre janeiro e junho, maior do que a queda de 22,6% acumulada até maio.

Os investimentos no desenvolvimento de projetos imobiliários, por sua vez, tiveram contração anual de 7,9% na primeira metade do ano, aprofundando o declínio de 7,2% verificado entre janeiro e maio.