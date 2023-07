Serviços de streaming, como Netflix, podem ficar mais caros; entenda

Jornalista no OPOVO

Dei Valor explica todos os detalhes das mudanças que a reforma tributária propõe nos tributos sobre os serviços de streaming e como isso pode impactar no preço final ao consumidor

O texto da reforma tributária prevê um aumento das alíquotas sobre os serviços de streaming, como Netflix, Amazon Prime Video e Disney Plus. O Dei Valor explica todos os detalhes dessa mudança.

