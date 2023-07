Vendas no comércio desaceleram no Ceará e caem 1,2% em maio

De acordo com dados do IBGE, no acumulado do ano, desempenho do setor é positivo, com avanço de 7,2%

O volume de vendas no comércio varejista cearense desacelerou na passagem dos meses de abril para maio e teve variação negativa de 1,2%. Os dados da Pesquisa Mensal do Comércio foram divulgadas nesta sexta-feira, 14, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

De acordo com os números, mesmo com a queda mensal, a situação do setor no acumulado do ano é positiva, com avanço de 7,2% em 2023.

Quando o recorte de comparação analisa o mês de maio de 2022 com maio de 2023, observa-se um crescimento do setor varejista da ordem de 4,7% no período.

De acordo com o IBGE, considerando as oito atividades pesquisadas, em relação ao mesmo mês do ano anterior, duas tiveram taxas negativas: Tecidos, vestuário e calçados (-4,6%) e Outros artigos de uso pessoal e doméstico (-3,6%).

As outras seis atividades apresentaram resultados positivos, com a maior contribuição vindo de Livros, jornais, revistas e papelaria, com 83,1%, seguida de Combustíveis e lubrificantes (13,4%), Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos (11,8%), Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (6,2%), Equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação (5,2%) e Móveis e eletrodomésticos (0,6%).

No comércio varejista ampliado, parte do levantamento que inclui o segmento varejista de Veículos, motos, partes e peças e Material de construção, o volume de vendas cresceu 2,3% entre abril e maio de 2023, segunda maior alta do país, atrás apenas do Pará (5,8%).

