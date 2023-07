Plateia pede 'Fora Campos Neto' após crítica de Tebet a juros em evento do PPA

A ministra do Planejamento e do Orçamento, Simone Tebet, reiterou nesta sexta-feira, 14, que só falta uma coisa cair para o Brasil voltar a crescer e gerar emprego e renda: o juro. No mês passado, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central manteve a Selic em 13,75% ao ano pela sétima reunião consecutiva. Após a fala de Tebet, a plateia se manifestou com gritos de "Fora Campos Neto", em referência ao presidente do BC. A ministra participa da última plenária de elaboração participativa do Plano Plurianual (PPA), em São Paulo. A afirmação ocorreu após Tebet enumerar que a inflação, o dólar e o desemprego já caíram desde o início do atual governo Lula.