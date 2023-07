Mercedes-Benz vende 110 ônibus dentro do programa do governo de estímulo à venda de veículos

A Mercedes-Benz do Brasil acaba de anunciar vendas de 110 ônibus, as primeiras da montadora dentro do programa de vendas de veículos mais baratos do governo federal. O anúncio foi feito nesta sexta-feira, 14, pelo vice-presidente da montadora no Brasil, Roberto Leocini, nas presenças do vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, do ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, durante cerimônia que marca as primeiras vendas de veículos dentro do programa.

Foram vendidos 90 ônibus urbanos para a SusanTur, empresa de transporte coletivo do Grande ABC, e 20 ônibus de viagens para a Itapemirim. "Estes ônibus serão baixados no Detran e serão desmontados para reciclagem", disse o vice-presidente da Mercedes.

De acordo com Leocini, a medida, além de contribuir para o meio ambiente, melhora a qualidade de trabalho de seus motoristas e exerce grande impacto econômico já que estimula a produção da indústria automotiva, que caiu sensivelmente. Segundo ele, embora os caminhões e ônibus tenham ganhado mais tecnologia e conforto para seus operadores, as vendas caíram em decorrência de vários fatores de ordem econômica, mas em especial por conta da elevada taxa de juro vigente no País.

De acordo com o vice-presidente da Mercedes-Benz, apesar de a Medida Provisória 1175 que viabiliza o programa de carros, caminhões e ônibus ter prazo para ser temporária, o setor espera que seja a ponte para a renovação da frota veicular e descarbonização veicular no País.