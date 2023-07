Zona do euro manterá política fiscal restritiva em 2024 para combater inflação

Os ministros das Finanças da zona do euro, reunidos no Eurogrupo nesta quinta-feira, 13, se comprometerão a alcançar uma instância fiscal restritiva na região para 2024, seguindo a implementação de recomendações nas políticas de países-membros.

Em nota, os ministros reforçaram o objetivo de evitar medidas de aumento permanente do déficit nas contas públicas e facilitar a redução da dívida, monitorando desenvolvimentos econômicos e adotando estruturas revisadas de governança fiscal. "O Eurogrupo revisará as políticas orçamentárias da zona do euro em dezembro, informado pelos pareceres da Comissão Europeia sobre os rascunhos de planos orçamentários para 2024", afirmaram, por meio de comunicado.

O Eurogrupo ainda comentou sobre a expectativa de crescimento da atividade econômica em 2024, à medida que pressões inflacionárias desacelerem na região. Contudo, os ministros alertam que os riscos permanecem elevados e podem pressionar o crescimento para baixo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Neste cenário, justifica-se uma estratégia de consolidação fiscal determinada, gradual e realista, para fortalecer a sustentabilidade fiscal, reconstruir amortecedores fiscais, proporcionar maior crescimento sustentável e aumentar a resiliência da zona do euro", conclui o comunicado.