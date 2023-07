Reformulação do Oferta Pública, do MCMV, será lançado nos próximos meses, diz secretário

O secretário nacional de Habitação, Hailton Madureira, afirmou que o governo trabalha com a expectativa de lançar a reformulação do programa Oferta Pública, do Minha Casa, Minha Vida (MCMV), para os próximos meses. A modalidade tem como objetivo apoiar Estados e municípios no desenvolvimento de ações integradas e articuladas que facilitem o acesso à moradia. Tradicionalmente, o programa atende com subsídio famílias de baixa renda em cidades com até 50 mil habitantes.

Em coletiva de imprensa, Madureira afirmou que há previsão de transferir, no mínimo, 5% do orçamento do MCMV para Estados e municípios. "É uma forma de operar o MCMV, não necessariamente com a Caixa no ponto final, a gente pode ainda contar com o apoio da Caixa se for convênio, quantidade de repasse, mas não necessariamente", afirmou. Em sua avaliação, o programa trará a possibilidade para bancos públicos também repassarem dinheiro.