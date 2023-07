Opep mantém previsão de crescimento do PIB global em 2023 em 2,6%

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) manteve sua projeção de alta do Produto Interno Bruto (PIB) global em 2023, em 2,6%, segundo documento mensal publicado nesta quinta-feira, 13.

A Opep elevou levemente sua projeção de crescimento dos EUA para este ano, de 1,3% para 1,4%, mas cortou a da zona do euro, de 0,8% para 0,7%. No caso da China, o cartel segue prevendo expansão de 5,2% em 2023.

Para 2024, a Opep estimou pela primeira vez que o PIB global crescerá 2,5%, com avanços de 0,7% nos EUA, de 0,8% na zona do euro e de 4,8% na China.

Brasil

No relatório, a Opep aumentou sua previsão para o crescimento do PIB do Brasil em 2023, de 1% para 1,3%. Neste mês, o cartel incluiu suas projeções para 2024, prevendo alta no PIB brasileiro de 1,1%.

No documento, a organização destaca que os dados recentes de crescimento da economia no segundo trimestre, apoiados pelo desempenho do setor agrícola no início do ano, sustentam uma continuação do momento de robustez econômica do Brasil, com expectativa de que a demanda doméstica e o comércio externo aumentem.

Para o curto prazo, a organização avalia que uma política monetária mais acomodatícia é esperada com a queda da inflação, e o avanço do arcabouço fiscal e da proposta de reforma tributária têm fornecido apoio para melhores condições do mercado de ativos no longo prazo.