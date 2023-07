Fed: previsão de duas altas de juros este ano ainda é razoável, diz Mary Daly

A presidente da distrital do Federal Reserve (Fed) em São Francisco, Mary Daly, afirmou, nesta quinta-feira, que ainda é "razoável" esperar mais duas altas de juros este ano. Em entrevista à CNBC, a dirigente defendeu que seria prematuro declarar vitória contra a inflação nos Estados Unidos, apesar da desaceleração do índice de preços ao consumidor (CPI).

Daly, que não vota nas reuniões deste ano do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC), argumentou que a instituição precisa aumentar a taxa básica a um nível restritivo e mantê-la até ter certeza de que a inflação caminha de maneira sustentada para a meta de 2%. Segundo ela, a maior economia do planeta ainda tem mostrado impulso forte.

No entanto, a dirigente ponderou que parte do aperto monetário ainda será sentido na atividade. Por isso, para ela, a pausa na escalada dos juros em junho foi justificável. Na visão de Daly, o Fed poderá relaxar a política para um patamar neutro quando o alívio inflacionário for consistente. Daly acrescentou que não vê um aperto de crédito excessivo após as tensões bancárias recentes.

Tensões bancárias

Alvo de críticas após a quebra do Silicon Valley Bank (SVB) em março, Mary Daly minimizou nesta quinta a responsabilidade própria pelo colapso da instituição financeira, que tinha sede na califórnia.

Na entrevista à CNBC, Daly afirmou que o SVB quebrou porque o clientes perderam a confiança no banco e retiraram seus depósitos muito rapidamente. Segundo ela, a gestão da empresa não geriu os riscos adequadamente e, por isso, deve ser responsabilizada. A dirigente acrescentou que presidentes de distritais do Fed não exercem papel central na supervisão bancária.