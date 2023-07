BCE/Ata: alta de juros de junho foi por amplo consenso; aumento pode ser considerado após julho

O Banco Central Europeu (BCE) decidiu elevar seus juros básicos em 25 pontos-base e confirmar o fim de reinvestimentos sob o programa de compras de bônus conhecido como APP, a partir de julho, por um "consenso bem amplo" na reunião política monetária de 15 de junho, segundo ata do encontro publicada nesta quinta-feira, 13.

Na ocasião, foi mantida a visão de que riscos de alta para a perspectiva da inflação na zona do euro ainda prevaleciam.

Neste contexto, para que as projeções de inflação se cumpram, dirigentes do BCE concluíram que seriam necessários, "no mínimo", dois aumentos sucessivos dos juros, em junho e em julho, detalha a ata.

Ainda na reunião do mês passado, foi mantida a visão de que o BCE poderá considerar continuar elevando juros "além de julho, se necessário", de acordo com a ata.

Também no encontro de junho, dirigentes avaliaram que o nível e persistência da inflação subjacente é uma "fonte de preocupação". Por outro lado, a ata aponta que uma série de indicadores da inflação subjacente deram "sinais de desaceleração".