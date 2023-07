Projeto reserva 10% das vagas terceirizadas para beneficiários do CadÚnico no Ceará

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), assinou o projeto de lei que assegura a reserva de 10% das vagas de contratos terceirizados celebrados pelo Estado para beneficiários do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

A medida agora segue para aprovação da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

Esta decisão foi assinada ao lado dos ministros Wellington Dias, do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome; da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes; e da secretária do Combate à Fome e à Pobreza, Valéria Buriti.

De acordo com Elmano, o Governo pretende garantir, aos beneficiários do Ceará Sem Fome e do Bolsa Família, a oportunidade de ingressar no mercado de trabalho com carteira de trabalho assinada.

"É a garantia de emprego e renda aos que mais precisam, permitindo que milhares de famílias, hoje assistidas financeiramente pelo Poder Público, passem a ter autonomia financeira", escreveu o governador em suas redes sociais.

Como as vagas serão preenchidas?

Em relação ao preenchimento das vagas, ocorrerá a partir de indicação da Secretaria da Proteção Social (SPS), observados os requisitos necessários para desempenho das atividades.

Se, por motivo justificado, a reserva de vagas não puder ser observada, total ou parcialmente, as remanescentes serão revertidas aos trabalhadores em geral.

Mais programas para geração de emprego

O Governo Federal e o Governo do Ceará vão lançar, no dia 20 de julho, o programa Bem Social no Estado. A iniciativa quer inserir beneficiários do Bolsa Família no mercado de trabalho, com expectativa de superar quatro mil vagas de emprego por parte da gestão estadual.

O anúncio foi feito pela primeira dama do Estado do Ceará, Lia Freitas, na cerimônia de entrega de certificações ESG para três empresas cearenses, realizada na Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec). Na ocasião, ela convidou as empresas presentes a ofertarem vagas para o programa.

Segundo Lia, o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, vem ao Ceará para o lançamento, que já conta com algumas empresas cadastradas, citando o Grupo Mateus, Carrefour e Coca-Cola como exemplos.

"Estamos agora em busca de empresas cearenses. A gente tem o decorrer da semana para ter um retorno desses setores de RH, mas sem expectativa de quantas vagas a gente pode atingir", disse a primeira dama, acrescentando que espera que o Ceará passe à frente de estados que já implementaram o Bem Social.

Além do programa Bem Social, o Governo também está trabalhando no Aprender e Empreender, onde os beneficiários passarão por uma qualificação para montar os próprios negócios.

Veja os benefícios sociais de 2023

