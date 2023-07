Eletrobras vê redução potencial de 41,8% em despesas com PMSO até 2026, para R$ 5,1 bilhões

A Eletrobras estima redução potencial das despesas com Pessoal, Material, Serviços e Outros (PMSO) de 41,8% na comparação dos valores de 2022 com a previsão para 2026. No ano passado, a empresa destinou R$ 8,8 bilhões para esta frente. A projeção para 2026 é de R$ 5,1 bilhões.

As informações constam em apresentação - compartilhada na CVM - do evento para convidados Eletrobras Day, em São Paulo. Na cifra de 2022 não são consideradas provisões para o Programa de Demissão Voluntária (PDV) da empresa.

Para 2024, a expectativa é que os custos para esta divisão caiam a R$ 7 bilhões, sendo metade para pessoal e metade para material, serviços e outros. As projeções consideram as referências de mercado (benchmark).

Leilão de transmissão

A Eletrobras colocou como alavanca de valor do lote arrematado pela companhia no último leilão de transmissão a redução de até 15% no valor de R$ 786,6 milhões previsto pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para os investimentos no empreendimento

Outro ponto destacado é a antecipação da conclusão das obras em até 24 meses. O lote concentra obras em Minas Gerais, somando 303 quilômetros de linhas de transmissão, e o prazo para conclusão é de 60 meses.

A empresa, por meio da subsidiária Furnas, arrematou o lote 4 do certame realizado no último dia 30, com oferta de R$ 68,7 milhões, correspondente a desconto de 45,75% ante a Receita Anual Permitida (RAP) máxima estabelecida pela Aneel para o empreendimento.

As informações constam em apresentação do evento para convidados Eletrobras Day, em São Paulo. No documento, a empresa afirma ainda esperar um retorno no patamar de dois dígitos com base na oferta vencedora.