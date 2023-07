Casino estima queda mais forte nas vendas no 2º tri em meio a negociação com credores

A endividada varejista Casino, que controla o Grupo Pão de Açúcar (GPA), estimou, nesta quarta-feira, 12, que as vendas na França caíram 6,6% no segundo trimestre de 2023, na comparação com igual período de 2022. O resultado sugere queda mais profunda que a redução de 4,6% verificada nos três primeiros meses do ano, também em base comparativa anual.

Segundo comunicado, a empresa acredita que teve um prejuízo antes de juros, impostos, depreciação e amortização entre 165 milhões de euros e 175 milhões de euros no primeiro semestre, revertendo o lucro de 191 milhões de euros na metade inicial de 2022.

Casino receberá ofertas revisadas de injeção de capital até sexta-feira

A companhia receberá até a próxima sexta-feira, 14, ofertas revisadas de injeção de capital. Ao jornal francês Les Echos, o grupo 3F Holding informou que aumentará a sua proposta, enquanto o consórcio liderado pelo bilionário Daniel Kretinsky também deve ampliar sua oferta. O analista Nishant Choudhary, da AlphaValue, avalia que Kretinsky tem mais chance de sair vencedor do processo.

Os bilionários que planejam um socorro financeiro à Casino terão até a próxima sexta-feira, 14, para revisar as duas ofertas rivais, informou a varejista francesa há pouco. A expectativa no mercado é de que os grupos aumentem os valores das propostas.

A 3F Holding, que reúne o banqueiro Matthieu Pigasse e os empresários Xavier Niel e Moez-Alexandre Zouari, propõe um aporte de 900 milhões de euros na empresa. Do outro lado, os bilionários Daniel Kretinsky e Marc Eugène Charles querem investir 1,35 bilhão de euros, mas com uma parcela maior de dívida que seria convertida em capital.

A companhia negocia com credores uma reestruturação da dívida sob intermédio da Justiça francesa, em um processo conhecido como "procedimento de conciliação". Segundo comunicado, os conciliadores pediram que os ofertantes entreguem as novas propostas até 21h (no horário de Paris, 16h em Brasília) da sexta-feira.

De acordo com a nota, as ofertas serão avaliadas principalmente com base em dois critérios: o caráter incondicional dos compromissos de capital e o nível de liquidez disponível para o grupo após a conclusão da reestruturação. Cada pacote será revisado pelo Conselho de Administração da Casino, além do governo francês e dos conciliadores.

A Casino controla o Grupo Pão de Açúcar no Brasil, mas sinalizou planos de vender os ativos na América do Sul. Conforme já havia sido sinalizado, a expectativa é de que a injeção de capital dilua os atuais acionistas.