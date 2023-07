Brainard: Perspectivas econômicas dos EUA são positivas com recuperação econômica sólida

Dados recentes sugerem que perspectiva para economia dos Estados Unidos é positiva, disse diretora do Conselho Econômico da Casa Branca (NEC, na sigla em inglês), Lael Brainard, em evento do Economic Club of New York.

Brainard afirmou que o mercado de trabalho dos EUA está muito mais equilibrado do que há seis meses e que a economia desafia previsões de que a inflação não cairia sem perdas significativas de emprego.

Segundo Brainard, inflação anual media pelo índice de preços ao consumidor (CPI) desacelerou e é projetada para perder ainda mais força. O que ajudaria também na baixa da inflação, é que empresas continuem a reduzir suas margens de lucro depois de terem elevado a níveis extraordinários nos últimos 2 anos, de acordo com ela.