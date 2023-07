Guillen: Comunicação do BC sobre taxa neutra foi bem transparente

Após elevar a estimativa de taxa de juros real neutra de 4,0% para 4,5% ao ano na última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), o diretor de Política Econômica do Banco Central, Diogo Abry Guillen, avaliou que as comunicações da autoridade monetária sobre o tema foram "bem transparentes".

"Foram três ou quatro reuniões em que discutimos se íamos ou não subir a taxa neutra", destacou em palestra no Fórum Anual de Economia e Cooperativismo de Crédito.

No Relatório Trimestral de Inflação (RTI) de junho, o BC publicou um boxe com um panorama internacional das taxas de juros neutras e outro estudo com diversos modelos de medidas de taxa de juros real neutra no Brasil.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"A conclusão é que você precisa de uma taxa mais elevada para manter a inflação em equilíbrio e o produto potencial. A taxa de juros atualmente é contracionista, o que é inegável", completou.