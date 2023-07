Tesouro: título de aposentadoria complementar ultrapassa R$ 1 bi de investimentos em estoque

Anunciado em dezembro do ano passado, o título do Tesouro Nacional criado para funcionar como uma renda adicional à aposentadoria - Tesouro RendA+ Aposentadoria Extra - atingiu mais de R$ 1 bilhão de investimentos em estoque. O balanço, que compreende o período de 31 de janeiro a 3 de julho, foi divulgado nesta segunda-feira, 10, pelo Ministério da Fazenda.

De acordo com a pasta, são 52 mil investidores do Tesouro RendA+. Desse total, cerca de 24% ingressaram no Programa Tesouro Direto por meio dos novos títulos. Os favoritos do RendA+ foram o RendA+ 2030, com R$ 374,3 milhões em compras liquidadas (36% do total); RendA+ 2035, com R$ 192,1 milhões (19% do total); e RendA+ 2065, com R$ 133,2 milhões (13% do total).

Quem tem entre 40 e 59 anos representa 40% dos investidores - com 64% de todo o estoque do RendA+. Ainda sobre o perfil, 66% são homens e 34%, mulheres. "A alocação em RendA+ já corresponde a 19% do estoque dos investidores que possuem o novo título. Mais de 50% dos investidores em RendA+ alocam até 25% do seu saldo no novo título, e 12,3 mil investidores alocam apenas em RendA+", diz também a nota da Fazenda.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O subsecretário da Dívida Pública do Tesouro Nacional, Otavio Ladeira, afirmou que os números são um "claro sinal de que as pessoas entenderam a importância de planejar para a sua aposentadoria". "Esse é um claro sinal de que as pessoas entenderam a importância de planejar para a sua aposentadoria. Nós, do Tesouro Nacional, estamos muito felizes em poder ajudar as famílias brasileiras a se prepararem para o futuro", disse.

O valor investido no título será devolvido em 240 prestações mensais. A Fazenda destaca que o montante inicial para começar a investir no produto é de cerca de R$ 30, com oito datas de vencimento do título que podem ser escolhidas pelo investidor, começando em 15/01/2030 e terminado em 15/01/2065, com intervalos de 5 anos entre cada título.