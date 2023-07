Reino Unido: Governo fará o necessário para levar inflação à meta, diz Hunt

O governo do Reino Unido fará o necessário, junto com o Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), pelo tempo que for necessário, para levar a inflação à meta de 2%, declarou o ministro das Finanças do país, Jeremy Hunt, em discurso na Mansion House nesta segunda-feira, 10. Ele disse que não pode haver crescimento sustentável sem que se elimine a inflação que detém o investimento e corrói a confiança do consumidor.

Hunt afirmou que a economia do país se mostrou mais resiliente do que muitos esperavam, apontando que essa força é uma das "razões para a inflação mais alta". "Mas com as alavancas da política fiscal e monetária, preços de alimentos e energia em queda e um governo que fez do combate à inflação sua prioridade número um, não há nada de insuperável na situação atual", discursou.

O ministro defendeu também a tomada de decisões de finanças públicas responsáveis, incluindo os pagamentos do setor público, porque um nível maior de empréstimos é, por si só, inflacionário.