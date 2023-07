Petrobras confirma rompimento de amarras da P-31; sem risco para pessoas ou meio ambiente

A Petrobras confirmou há pouco que a plataforma P-31, localizada no campo de Albacora, na bacia de Campos, teve o rompimento de duas amarras do seu sistema de ancoragem na semana passada. A plataforma encontrava-se em parada de produção. Quando está em atividade, a unidade produz em média 16 mil barris de óleo por dia.

Mais cedo, o Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense (Sindipetro-NF), filiado à Federação Única dos Petroleiros (Fup), informou que estava acompanhando a situação e que havia pedido o desembarque de todos os petroleiros.

"A P-31 é ancorada por oito amarras e estamos realizando o monitoramento constante da movimentação da unidade (passeio), que está dentro dos parâmetros de segurança previstos no projeto. A unidade encontra-se estável e em segurança, sem oferecer risco às pessoas e ao meio ambiente", afirmou a estatal em nota. "Informamos que todos os órgãos fiscalizadores foram comunicados e todas as medidas necessárias para o reparo do sistema estão sendo tomadas."