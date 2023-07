Reforma tributária: o que é, o que muda, resumo e mais

Articulista quinzenal do O POVO

Veja as principais mudanças no texto da reforma tributária, que simplifica impostos sobre o consumo

O texto-base da reforma tributária foi aprovado em definitivo pela Câmara dos Deputados, no início da madrugada desta sexta-feira, 7, com a votação do segundo turno chancelada com 375 votos favoráveis e 113 contrários. Proposta agora segue para o Senado.

No primeiro turno, foram 382 votos a favor, 118 contra e três abstenções, eram necessários no mínimo 308 votos para aprovação. Entenda abaixo ponto a ponto da reforma tributária.

O que é reforma tributária?

O projeto simplifica impostos sobre o consumo, prevê fundos para bancar créditos do ICMS até 2032 e para o desenvolvimento regional, além da unificação da legislação dos novos tributos.

Cinco tributos serão substituídos por dois Impostos sobre Valor Agregado (IVAs). Um gerenciado pela União e outro com gestão compartilhada entre estados e municípios.

A Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), com gestão federal, substitui IPI, PIS e Cofins. Enquanto o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), com gestão compartilhada estados e municípios, unificará ICMS (estadual) e ISS (municipal).

Veja as principais mudanças no texto

Cesta Básica

Será criada uma Cesta Básica Nacional que terá isenção de tributos. Uma lei complementar vai definir quais são esses itens.

Outras isenções

- Medicamentos específicos, como os utilizados para o tratamento contra o câncer

- Redução de 100% da alíquota do IVA federal sobre serviços de educação de ensino superior (Prouni)

- Possibilidade de um produtor rural pessoa física ou jurídica com receita anual de até R$ 3,6 milhões ficarem "livres" de recolher o futuro IVA

- Possibilidade de zerar os IVAs sobre atividades de reabilitação urbana de zonas históricas e de áreas críticas de recuperação e reconversão urbanística

Setores com alíquota reduzida

A reforma traz uma alíquota padrão, mas regimes favorecidos terão uma redução de 60% em relação à alíquota padrão. A versão anterior estipulava uma alíquota 50% menor. Veja abaixo quem será beneficiado

Bens e serviços beneficiados:

- Serviços de transporte público coletivo urbano, semiurbano ou metropolitano

- Medicamentos e dispositivos médicos e serviços de saúde

- Serviços de educação

- Produtos agropecuários, pesqueiros, florestais e extrativistas vegetais in natura

insumos agropecuários, alimentos destinados ao consumo humano e produtos de higiene pessoal

- Atividades artísticas e culturais nacionais

- Produções jornalísticas, audiovisuais e desportivas

- Dispositivos médicos e de acessibilidade para pessoas com deficiência

- Bens e serviços relacionados a segurança e soberania nacional, segurança da informação e segurança cibernética

- Medicamentos e produtos de cuidados básicos à saúde menstrual

Fase de transição

O período de transição vai durar sete anos, entre 2026 e 2032. O peso dos impostos atuais vai diminuindo gradativamente até ser extinto totalmente em 2033.

Nesta fase de testes, que começa em 2026, o IVA federal terá alíquota de 0,9% e o IVA estadual e municipal, de 0,1%.

Antes, a migração teria início em 2026, porém, apenas com impostos federais e três anos (PIS, Cofins e IPI). Três anos depois, começaria a transição para ICMS e ISS

Conselho Federativo

O Conselho Federativo será criado para gerir a arrecadação do futuro IVA estadual e municipal.

O órgão terá a seguinte estrutura: 27 representantes de cada um dos estados e do Distrito Federal.

Destes, 14 representantes que serão eleitos, com voto em peso igual, pelos municípios e 13 serão eleitos com peso do voto ponderado pelo número de habitantes, pelos municípios

As deliberações do conselho serão tomadas da seguinte forma:

Nos estados: maioria absoluta de seus representantes e de representantes que correspondam a mais de 60% da população do país

Nos municípios: maioria absoluta de seus representantes.

Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional (FDR)

Medida visa reduzir as desigualdades regionais com o fim dos incentivos fiscais. Repasse começa em 2029, sem prazo estipulado para o fim.

No primeiro ano serão repassados R$ 8 bilhões, aumentando progressivamente até 2032. A partir de 2033, o governo federal vai destinar R$ 40 bilhões por ano. Estados reivindicavam R$ 75 bilhões por ano. Serão definidos em lei complementar as formas de repasse e as destinações.

Segmentos com regime diferenciado

- Combustíveis e lubrificantes

- Serviços financeiros, operações com bens imóveis, planos de assistência à saúde e concursos de prognósticos (como as loterias)

- Compras governamentais

- Sociedades cooperativas

- Serviços de hotelaria, parques de diversão e parques temáticos, restaurantes e aviação regional

Crédito presumido

Foi concedido crédito presumido para resíduos e demais materiais destinados à reciclagem, reutilização ou logística reversa, de pessoa física, cooperativa ou outra forma de organização popular

Zona Franca e ZPE

A Zona Franca de Manaus segue com diferencial competitivo assegurado pelo texto, além de áreas de livre comércio e a zonas de processamento de exportação, que inclui a Zona de Processamento de Exportações (ZPE) do Complexo do Pecém.

Herança

O novo relatório isentou do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) as transmissões para entidades sem fins lucrativos. A progressividade (alíquotas mais altas para heranças maiores) foi mantida.



Jatinhos, iates e lanchas vão ter de pagar IPVA

O texto aprovado permite a cobrança de Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para jatinhos, iates e lanchas. Mas o imposto pode ser progressivo a depender do impacto ambiental do veículo. A expectativa é que este dispositivo renda R$ 4,7 bilhões aos cofres públicos.

Porém, o IPVA será sobre veículos automotores terrestres, aquáticos e aéreos, deixando de fora aeronaves agrícolas, tratores e máquinas agrícolas, ou seja, o setor do agronegócio.

A avaliação é que abre-se uma brecha para que o proprietário de uma lancha auto-declare que utiliza o bem para o agronegócio, por exemplo.

Produtos prejudiciais à saúde serão taxados

O relator da reforma previu também a criação de um imposto seletivo, de competência da União, que incidirá sobre bens e serviços considerados prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. A decisão sobre o que entra nesta regra vai ser decidida posteriormente.

Mas, aqui, o tributo poderá ser cobrado em mais de uma etapa da cadeia produtiva, como na produção e no comércio. Porém, valerá para as importações e não nas exportações.

Cashback: consumidor vai receber o imposto de volta?

Este mecanismo vai permitir a devolução de impostos especificamente para pessoas de baixa renda e que sejam incluídas como público-alvo. Mas, a regulamentação desta etapa ficou para ser definida em lei complementar.

Com informações do repórter Samuel Pimentel

Veja como foi a votação da reforma tributária PEC 45/19

