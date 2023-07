Lira: Arcabouço será votado com alterações mínimas, mas só em agosto

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), declarou nesta sexta-feira, 7, em entrevista à GloboNews, que o texto do arcabouço fiscal, que deve retornar à Câmara após alterações do Senado, deverá ser aprovado com "alterações mínimas".

"O arcabouço foi votado nas duas Casas", pontuou. "As alterações são básicas, com respeito a alguns temas que não têm grandes significâncias para as metas que foram traçadas naquele projeto", continuou, prevendo que a matéria deve ser discutida no mês de agosto.

Com relação ao projeto de lei que retoma o chamado "voto de qualidade" no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), outro tema que o governo tem se esforçado para avançar, o líder destacou que esta matéria é "importantíssima" para a base do novo arcabouço fiscal.

Segundo Lira, com a análise do projeto hoje pela Câmara, está sendo construído um cenário de "conforto" e "previsibilidade" para a próxima reunião do Copom. A expectativa, diz ele, é que com todos esses avanços na pauta econômica, no final do próximo mês a entidade monetária comece a diminuir a taxa básica de juros.