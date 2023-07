Gabriel Galípolo e Ailton de Aquino são nomeados para Diretoria do Banco Central

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva nomeou o economista Gabriel Muricca Galípolo e o servidor público Ailton de Aquino Santos para compor a diretoria do Banco Central do Brasil, conforme decretos publicados no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira (7). Os dois terão mandato nos cargos até 28 de fevereiro de 2027.

Indicados por Lula, Galípolo e Aquino tiveram seus nomes aprovados pelo Senado nesta semana, na última terça-feira, 4, depois de serem sabatinados em comissão da Casa.

Galípolo, que era o secretário executivo do Ministério da Fazenda, liderado pelo ministro Fernando Haddad, vai assumir a Diretoria de Política Monetária do Banco Central, na vaga deixada por Bruno Serra.

Aquino é servidor do quadro do Banco Central, entrou na instituição em 1998 e o último posto que ocupou foi o de chefe do Departamento de Contabilidade, Orçamento e Execução Financeira do órgão. Ele vai comandar a Diretoria de Fiscalização, no lugar de Paulo Souza.