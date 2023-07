Esperamos políticas econômicas pragmáticas no Brasil, já que centro domina Congresso, diz S&P

A S&P Global Ratings destacou que o Brasil é o único das Américas com rating soberano em perspectivas positiva, após a alteração feita no mês passado. Em relatório, a agência ressaltou que a administração atual do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deverá garantir a aprovação do arcabouço fiscal, enquanto promove a reforma tributária. "Esperamos políticas econômicas pragmáticas do governo, dada sua dependência dos partidos políticos predominantemente de centro que dominam o Congresso".

Ainda, a S&P avalia que a o crescimento contínuo do Produto Interno Bruto (PIB) do País, junto com a estrutura do arcabouço fiscal, poderá resultar em uma carga de dívida do governo menor que o esperado.